Песков ответил на вопрос о сроках назначений в администрацию президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ожидает сообщения о сроках подписания главой государства указов о структуре администрации президента, передает РИА «Новости».
«Не знаю, ждем», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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Ранее Песков заявил, что назначения в администрацию президента идут параллельно формированию кабинета министров.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что новый состав правительства будет сформирован ко встрече президента Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Данная встреча состоится 18 мая в Сочи.