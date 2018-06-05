Мюллер обвинил Манафорта в попытках оказать влияние на свидетелей по его делу

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует дело о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года, заявил, что бывший глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт пытался повлиять на свидетелей по его делу. Об этом сообщает The New York Times.

По данным Мюллера, Манафорт пытался связаться со свидетелями по телефону и через зашифрованную программу обмена сообщениями.

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Как отмечается, в связи с этим спецпрокурор попросил федерального судью пересмотреть условия освобождения экс-главы штаба Трампа или же отменить это решение полностью.

Ранее президент США Дональд Трамп упрекнул ФБР и минюст США за то, что они не сообщили ему о начатом расследовании в отношении Пола Манафорта в период избирательной кампании.