The Guardian: Жан-Клод Юнкер призвал покончить с «демонизацией России»

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал покончить с «демонизацией России» спустя два месяца после высылки российских дипломатов странами ЕС, пишет газета The Guardian.

По его словам, пришло время возобновить отношения с Россией, принимая во внимание ее «размер и важность».

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«Я действительно думаю, что нужно восстановить связи с Россией. Я не очень доволен состоянием наших отношений. Мы никогда не согласимся с действиями России в отношении Крыма и Восточной Украины. Тем не менее, мы должны принимать во внимание, что площадь Европейского союза составляет 5,5 млн квадратных километров, в то время как России – 70,5», — сказал Юнкер.

По его словам, есть много сфер, в которых могут сотрудничать Россия и Европа, например, в области исследований и инноваций.

В материале отмечается, что такое заявление вызовет удивление в Лондоне, поскольку премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прилагала большие усилия, чтобы дать решительный ответ на инцидент с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании. Власти Британии считают Россию причастной к инциденту. В Москве отвергают все обвинения.