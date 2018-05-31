Кириенко отметил рост качества заявок на президентские гранты

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко отмечает возрастание качества заявок, поступающих на конкурс на получение грантов президента РФ для некоммерческих организаций (НКО).

«Качество заявок растет, участники [конкурса] понимают, что экспертиза [проектов, претендующих на гранты] будет профессиональной, достаточно жесткой», - сказал он в четверг на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов главы государства на развитие гражданского общества.

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Кириенко рассказал, что в прошлом году его вначале «бомбардировали» звонками с просьбами обратить внимание на тот или иной проект, затем эта практика стала сокращаться, в этом году такого «не было ни разу». То есть, пояснил он, участники конкурса «понимают, что процедура [отбора проектов] будет абсолютно прозрачной».

Первый замглавы администрации Кремля также отметил, что принятые меры по повышению открытости и прозрачности конкурса дают конкретные результаты.

«Судя по активности участников, те решения, которые мы с вами принимали, оказались правильными, - констатировал он. - У нас растет активность участников». В частности, по его словам, на первый конкурс 2018 года поступило на 40% больше заявок, чем в аналогичный период 2017 года. «У нас сейчас 9175 проектов, которые поданы на этот конкурс», - цитирует ТАСС Кириенко.

Он также напомнил, что планировалось так прописать правила конкурса, чтобы не получались одни и те же победители и все время был приток новых участников. «В результате 2759 НКО, 36% от всех подавших заявку, ранее никогда ее не подавали», - рассказал он. «Это здорово, это показывает повышение привлекательности и уровень доверия», - подчеркнул Кириенко.