Лавров: Россия не вправе вмешиваться в переговоры США и КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не считает необходимым вмешиваться в процесс переговоров по подготовке саммита Соединенных Штатов и Северной Кореи, передает РИА «Новости».

«Я не считаю корректным интересоваться конкретными размышлениями, конкретными формулировками их позиции, с которой КНДР выходит на переговоры с США. Сейчас идут подготовительные консультации экспертов, и мы не считаем себя вправе каким-либо образом вмешиваться в этот процесс», — сказал Лавров.

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Данное заявление он сделал по итогам встречи с министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо, которая проходила в Северной Корее.

Глава российского МИДа также подчеркнул, что российская сторона примет участие в переговорах по будущему саммиту только в том случае, если потребуется какое-либо решение международного сообщества. Он предположил, что дополнительные переговоры могут потребоваться в Совете безопасности. Лавров добавил, что российская сторона готова поддержать «конкретные договоренности», если они будут соответствовать интересам всех вовлеченных сторон.

Ранее сообщалось, что Лавров возложил цветы к монументу Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.