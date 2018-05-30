Володин прокомментировал обвинения в убийствах журналистов в адрес России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти Украины, обвиняющие Россию в причастности к убийствам журналистов, не контролируют, что происходит на их собственной территории, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что виновные в убийствах журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины так и не были наказаны.

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«Попытка это все перенести на Россию — это на самом деле не только цинично и неправильно, но и говорит о том, что украинская сторона либо не контролирует происходящее на своей территории, либо просто это использует как предлог для обвинения», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что оба этих варианта плохи, так как «можно подозревать, что за этим стоят какие-то силы на Украине».

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров назвал трагедией убийство в Киеве журналиста Аркадия Бабченко.