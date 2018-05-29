Высокопоставленные чиновники США и КНДР встречаются в Сингапуре 29 мая

Высокопоставленные чиновники США и КНДР встретятся в Сингапуре во вторник, 29 мая, сообщает «Ренхап» со ссылкой на источник.

Северокорейскую делегацию возглавляет заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон, делегацию США — заместитель начальника оперативного штаба Джо Хагин.

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Стороны намерены обсудить вопросы безопасности и протокола в связи с возможностью встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее власти Соединенных Штатов приняли решение не расширять санкции против Северной Кореи на фоне успехов в переговорах о встрече американского президента Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.