Трамп рассказал о разрушенных жизнях из-за расследования «российского вмешательства»

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие жизни тех, кто приехал в Вашингтон работать, были разрушены в результате расследования «вмешательства» России в выборы. Об этом он написал в своем твиттере.

«Кто вернет молодые и прекрасные жизни, которые были опустошены и разрушены фиктивной охотой на ведьм вокруг сговора с Россией? Они приехали в Вашингтон с горящими глазами и с желанием помочь нашей стране... но вернулись домой разбитыми в пух и прах!» — написал он.

Ранее Дональд Трамп в твиттере заявил, что ФБР внедрили шпиона в его предвыборный штаб в 2016 году, но не проинформировали его о расследовании «российской проблемы».