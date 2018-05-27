Трамп назвал дату встречи с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, об этом Трамп сказал после того, как принял в Белом доме освобожденного в Венесуэле гражданина США.
Реклама
Как отмечается, президент США также добавил, что переговоры с КНДР идут «очень хорошо».
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил свое намерение встретиться с Трампом.
26 мая Ким Чен Ын встретился с Мун Чжэ Ином в демилитаризованной зоне между странами для обсуждения встречи с Трампом.