Трамп назвал дату встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, об этом Трамп сказал после того, как принял в Белом доме освобожденного в Венесуэле гражданина США.

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Как отмечается, президент США также добавил, что переговоры с КНДР идут «очень хорошо».

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил свое намерение встретиться с Трампом.

26 мая Ким Чен Ын встретился с Мун Чжэ Ином в демилитаризованной зоне между странами для обсуждения встречи с Трампом.