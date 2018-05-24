Белый дом назвал причину отказа от встречи с Ким Чен Ыном

Реакция Пхеньяна на слова вице-президента США Майка Пенса о КНДР стали последней каплей, которая привела к решению отменить саммит 12 июня в Сингапуре. Об этом сообщил представитель Белого дома, передает Reuters.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня не состоится. Он указал на «открытую враждебность» Пхеньяна и назвал проведение саммита в таких условиях неуместным.

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В Белом доме отметили, что Вашингтон возмутило последнее заявление замглавы МИД КНДР Чхве Сон Хи. Она назвала «глупыми» слова Пенса о КНДР, который допустил реализацию «ливийского сценария» в отношениях между двумя странами.

«Дверь для северокорейцев все еще открыта, если они хотят разобраться с ситуацией. Но это потребует, как минимум, изменениях их риторики», — сказал представитель американской администрации.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал о письме Трампа к Ким Чен Ыну.