Ройзман рассказал о дальнейших планах
Заявивший об отставке с поста главы Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал о том, чем планирует заниматься в дальнейшем. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Ройзмана, у него «разнообразные» планы, и он будет востребованным. Он рассказал, что в ближайшее время напишет заявление об отставке, и отметил, что его решение связано с отменой прямых выборов мэра в Екатеринбурге.
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«Несмотря на то, что 90% граждан были против, несмотря на то, что многотысячный митинг собрался, этот закон приняли», — сказал Ройзман.
Он уточнил, что считает его неконституционным и вредным для города и его жителей.
Ранее сообщалось, что Ройзман принял решение уйти в отставку.