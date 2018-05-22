Ройзман подал в отставку

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман принял решение уйти в отставку. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Ройзмана, он считает поправки, которые должны быть внесены в устав Екатеринбурга из-за отмены прямых выборов мэра, «прямым обманом жителей и предательством интересов города».

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«Не стану в этом участвовать. Подал в отставку», — заявил Ройзман.

Ранее Ройзман заявил о своем отказе подписывать поправки в городской устав, которые отменяют выборы мэра. По его словам, эти поправки являются антиконституционными и вредят Екатеринбургу. Он подчеркнул, что «не видит никаких обстоятельств, при которых может подписать этот документ».