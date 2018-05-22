Мэй: не время для очередного несущего раздор референдума о независимости

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отвергла просьбу первого министра Шотландии Николы Стерджен о проведении повторного референдума о независимости Шотландии, передает Politics home.

«Сейчас не время для очередного несущего раздор референдума о независимости, и в нем нет нужды», — заявила Мэй.

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Отказать в проведении референдума Мэй, в частности, советовала лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон.

Ранее сообщалось, что в Шотландии заявили о намерении провести еще один референдум о независимости после того, как будут обнародованы условия выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.