Помпео рассказал о новом соглашении с Ираном

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил готовность заключить с Ираном новую ядерную сделку. Об этом сообщает Reuters.

Однако, по его словам, новое соглашение по ядерной программе Ирана не является основной целью США.

Помпео отметил, что главная цель Соединенных Штатов это «защита американского народа».

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По его мнению, новое соглашение должно гарантировать, что «у Ирана никогда не будет ядерного оружия и что он откажется от злонамеренного поведения».

Ранее сообщалось, что в Иране назвали условие дальнейшего соблюдения ядерной сделки.

11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что надеется заключить новую «хорошую сделку» с Ираном.