Мадуро обвинил своего соперника в неуважении к народу Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его соперник на выборах Энри Фалькон не уважает народ страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Фалькон, как отмечается, не признал итоги выборов президента и потребовал провести новое голосование.
«Такого никогда не видели, чтобы кандидат не признавал результаты до момента, когда их объявили … Надо уважать народ Венесуэлы», — заявил Мадуро после своей победы.
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Ранее Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы.
Российской посол в стране объяснил, что может означать победа Мадуро для российской стороны.