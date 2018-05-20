Папа Римский намерен возвести в сан 14 новых кардиналов

Папа Римский Франциск заявил о намерении возвести в сан кардиналов 14 иерархов Римско-католической церкви, сообщает Reuters.

О своих намерениях папа римский объявил во время проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

В числе претендентов на сан кардинала папа римский назвал епископа Луиса Ладарию Феррера, возглавляющего доктринальный отдел Ватикана, и архиепископа Анджело Бекью из государственного секретариата Ватикана.

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Церемония возведения в сан состоится на встрече с Коллегией кардиналов 29 июня.

Ранее в Монако на аукционе продали Lamborghini Huracan, подаренный Папе Римскому Франциску, автомобиль ушел с молотка за €715 тыс.

Большая часть вырученных средств пойдет на помощь иранскому городу Ниневия.