На Меркель подали в суд

В ФРГ правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратилась в суд с жалобой на немецкого канцлера Ангелу Меркель из-за ее миграционной политики, пишет Die Zeit.

Отмечается, что немецкий парламент (буднестаг) имеет право участвовать в определении миграционной политики. В партии считают необходимым проверить решение канцлера об открытии в 2015 году австрийско-немецкой границы для беженцев.

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«Эта жалоба может изменить мир. И она изменит мир, если она приведет к желаемому результату», — подчеркнул адвокат партии Стефан Бранднер.

Он добавил, что, если политики достигнут поставленной цели, канцлеру придется покинуть свой пост.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелы Меркель отметил расхождения во взглядах между двумя лидерами.