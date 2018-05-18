В Госдепе возложили ответственность за химатаки в Сирии на Россию

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила об ответственности российской стороны, которая пять лет назад дала гарантии, что химоружие на территории Сирии будет уничтожено. Об этом говорится в заявлении американского Госдепа.

По словам Науэрт, США считают неприемлемым применение химического оружия и будут стремиться привлечь к ответственности всех, кто виновен в его использовании, а также возлагают ответственность за возможное использование хлора в сирийском Саракибе на Россию.

«Россия, которая обещала миру в 2013 году, что она гарантирует уничтожение запасов химического оружия Сирии, в конечном итоге несет ответственность за их дальнейшее использование там», — подчеркивается в заявлении.

Ранее Министерство обороны России заявило, что Вашингтон желает превратить ОЗХО в подконтрольный для манипуляций США инструмент политического давления на Сирию.