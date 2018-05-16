Трамп прокомментировал отмену встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал официального уведомления об отмене его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нас не уведомляли. Мы не получали ничего, мы ничего не слышали. Посмотрим, что в итоге произойдет», — сказал Трамп.

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Ранее сообщалось, что в КНДР назвали условие для встречи Ким Чен Ына и Трампа.

Как отмечалось, Пхеньян не заинтересован в переговорах, если их единственная цель это денуклиаризация.

15 мая власти Северной Кореи приняли решение отменить встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи, так как последние проводят военные учения вместе с США.