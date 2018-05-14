Турция отозвала послов из США и Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение об отзыве для консультации своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

«Мы отозвали наших послов из Вашингтона и Тель-Авива для консультаций. Мы созываем чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества. Мы также предлагаем созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Мы проведем переговоры со многими лидерами», — сказал Эрдоган.

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По его словам, Анкара жестко отреагирует на действия Израиля в секторе Газа.

Он также добавил, что с 15 мая Турция объявляет трехдневный национальный траур.

Ранее Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством».

Также стало известно, что во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 52 человека, более 2 тыс. получили ранения.