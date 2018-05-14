Песков ответил на вопрос связи Суркова с позицией Кремля по Донбассу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как может измениться позиция, занимаемая Кремлем по ситуации в Донбассе в случае возможного ухода с поста помощника главы государства Владислава Суркова, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, такая виртуальная постановка вопроса вряд ли уместна. Но я хочу вам просто напомнить, что у нас не госслужащие определяют внешнюю политику, а президент Российской Федерации. И внешняя политика президента остается последовательной, абсолютно понятной и хорошо известной всему миру», — сказал Песков.



Ранее Песков ответил на вопрос о возможном уходе Суркова и Брычевой из администрации президента.