Глава МИД Ирана призвал защитить международное право от США

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Зариф заявил, что после выхода американской стороны из соглашения по иранской ядерной программе был нарушен его баланс, передает РИА «Новости».

Министр приветствовал «ясную позицию» российской стороны по соглашению и поблагодарил за ее поддержку.

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«К сожалению, протест против международных правил и законов превратился в привычку для правительства США», — отметил Зариф.

Он также добавил, что международному сообществу нужно защитить международное право.

«СВПД соответствует балансу обязательств между иранской стороной и Европой и, в том числе, США, и после выхода США, конечно же этот баланс подрывается», — сказал Зариф.

Ранее и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров призвал защищать законные интересы российской стороны в ядерной сделке по Ирану.