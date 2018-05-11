Порошенко рассказал о результатах встречи с Меркель и Макроном

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном шаги по подготовке следующей встречи «Нормандской четверки», сообщает «112 Украина».

«Мы знаем, что 18 и 23 мая состоятся встречи с [президентом России Владимиром] Путиным у Ангелы Меркель и у Эммануэля Макрона. Мы четко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которые мы должны сделать для того, чтобы в ближайшее время провести заседание в «нормандском формате», — сказал Порошенко на брифинге после встречи.

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Он добавил, что заседание, вероятно, пройдет в Париже.

Ранее сообщалось, что Порошенко обсудил с Меркель и Макроном ввод миротворцев в Донбасс.