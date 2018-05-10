МИД Сингапура подтвердил встречу Трампа и Ким Чен Ына 12 июня

В Сингапуре 12 июня пройдет встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил МИД Сингапура.

«Сингапур рад принять встречу президент США Дональда Трампа и [лидера КНДР] Ким Чен Ына 12 июня 2018 года. Мы надеемся, что эта встреча послужит продвижению мира на Корейском полуострове», — говорится в сообщении.

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Ранее Трамп сообщил в своем твиттере, что 12 июня встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре.

10 мая власти Северной Кореи освободили трех граждан Соединенных Штатов.