Меркель и Роухани обсудили иранскую ядерную сделку

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Ирана Хасан Роухани провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте кабмина ФРГ.

«Канцлер Ангела Меркель в ходе разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани заявила, что Германия, а также Франция и Соединенное Королевство будут продолжать поддерживать ядерное соглашение с Ираном, пока Иран продолжает выполнять свои обязательства по соглашению», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, Меркель также осудила атаку Ирана на израильские военные позиции и ​​призвала Иран внести свой вклад в деэскалацию в регионе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона обеспокоена нарастающим напряжением в ирано-израильских отношениях.