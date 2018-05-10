Меркель и Роухани обсудили иранскую ядерную сделку
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Ирана Хасан Роухани провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте кабмина ФРГ.
«Канцлер Ангела Меркель в ходе разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани заявила, что Германия, а также Франция и Соединенное Королевство будут продолжать поддерживать ядерное соглашение с Ираном, пока Иран продолжает выполнять свои обязательства по соглашению», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, Меркель также осудила атаку Ирана на израильские военные позиции и призвала Иран внести свой вклад в деэскалацию в регионе.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона обеспокоена нарастающим напряжением в ирано-израильских отношениях.