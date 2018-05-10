Кремль выразил обеспокоенность из-за нарастающего напряжения между Ираном и Израилем

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона обеспокоена нарастающим напряжением в ирано-израильских отношениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Безусловно, мы знаем, что делаются достаточно жесткие заявления, и, конечно, в Москве обеспокоены этим растущим напряжением и надеются, что все стороны будут проявлять сдержанность и прибегать исключительно к политико-дипломатическим средствам решения всех существующих проблем», — рассказал Песков.

Ранее в Кремле отказались уточнить, обсуждали ли Путин и Нетаньяху удары Израиля по Сирии.