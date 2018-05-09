Названы сроки проведения нового раунда переговоров по Сирии в Астане

В Астане 15-16 мая пройдет очередной раунд переговоров по Сирии. Об этом сообщает МИД Казахстана.

«Страны-гаранты Астанинского процесса подтвердили проведение очередной девятой Международной встречи высокого уровня по Сирии 14-15 мая 2018 года в столице Казахстана», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, на встречу, помимо государств-гарантов – Ирана, России и Турции, приглашены делегации правительства и оппозиционных групп Сирии, а также ООН и в качестве наблюдателей – США и Иордании.

«В ходе переговоров в Астане стороны намерены рассмотреть текущую ситуацию в Сирии, в том числе в зонах деэскалации, обсудить гуманитарные вопросы и меры укрепления доверия, а также скоординировать дальнейшие шаги по продвижению процесса урегулирования кризиса в этой арабской стране», — говорится в сообщении.

В середине марта этого года прошел восьмой раунд переговоров.