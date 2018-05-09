Помпео прибыл на переговоры в Северную Корею

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в КНДР на переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пул американских журналистов.

Отмечается, что в Северную Корею Помпео прилетел из Японии. Эта встреча будет второй беседой Помпео и Ким Чен Ына за последние шесть недель. Ранее сообщалось, что госсекретарь посетил КНДР на пасхальных выходных. Позже Белый дом опубликовал фотографии с этой встречи.

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Ожидается, что политики обсудят будущие переговоры Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которые должны пройти в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что Помпео во второй раз отправился в КНДР.