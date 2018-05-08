Постпред России: ядерная сделка с Ираном не рухнет

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал возможный выход США из ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ожидания у меня мрачные. Чтобы в итоге ни прозвучало из Белого дома, это будет, я подозреваю, и имею основания исходить из этого, что на пути реализации этой сделки будут проблемы. Это не значит что она рухнет, это многосторонний инструмент, одобренный единогласно СБ ООН и самой американской стороной. Если вы спросите, как остальные пять стран себя поведут, я исхожу из того, что они останутся привержены этой сделке, и я надеюсь что Иран тоже», — сказал Чижов.

Ранее в Госдуме прокомментировали возможный выход США из сделки с Ираном.