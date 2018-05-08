Пушков прокомментировал возможный выход США из сделки с Ираном

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал возможный выход США из иранской ядерной сделки очередным опрометчивым шагом. Об этом он написал в своем твиттере.

«Выходя из сделки с Ираном, (президент США Дональд) Трамп совершает очередной опрометчивый шаг. США вновь, как и в случае с Иерусалимом, останутся в квази-изоляции. Это не принесет ему лавров. А Ким перед встречей с Трампом сделает свои выводы: гарантиям США никогда нельзя доверять», — заявил Пушков.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп в ходе разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе.