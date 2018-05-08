NYT: Трамп рассказал Макрону о своем решении по соглашению с Ираном
Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник.
«Трамп заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что планирует объявить выход США из ядерной сделки с Ираном», — заявил источник издания.
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Он также добавил, что «США готовятся восстановить все санкции против Ирана и ввести дополнительные экономические штрафы».
Ранее сообщалось, что Трамп и Макрон провели телефонный разговор.