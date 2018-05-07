Ушаков рассказал о визите Путина в Вену и приезде Меркель в Сочи

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер Владимир Путин посетит столицу Австрии 5 июня. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В Австрию едем пятого», — заявил Ушаков.

Он также добавил, что 18 мая Путин проведет переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель, которая приедет в Сочи.

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«Меркель к нам приедет», — сказал Ушаков.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп просил совета у канцлера Германии Ангелы Меркель, как выстроить отношения с президентом России Владимиром Путиным.