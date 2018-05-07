Путин поблагодарил россиян

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Президент России Владимир Путин поблагодари граждан России за поддержку на выборах, которую он считает «огромным политическим капиталом», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«От всего сердца благодарю граждан России за вашу сплоченность, за веру в то, что мы можем многое изменить к лучшему. И еще раз хочу сказать спасибо. Спасибо за тот уровень искренней поддержки, которую вы, граждане России, оказали мне на выборах президента нашей страны. Считаю его огромным политическим капиталом и надежной моральной опорой», — сказал Путин.

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Он добавил, что в этой поддержке надежда на укрепление могущества страны и лучшую жизнь.

Ранее Путин рассказал о смысле своей жизни.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.