NYT: Трампа не позовут на похороны Маккейна

Родные американского сенатора Джон Маккейна, который болен раком мозга, проинформировали Белый дом о том, что не желают видеть президента США Дональда Трампа на возможных похоронах сенатора. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, решение родственников сенатора связано со сложными отношениями между Маккейном и Трампом, который неоднократно критиковал политику президента США.

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Однако, вместо Трампа на похороны приглашен вице-президент США Майк Пенс. При этом, как отмечается, церемония может пройти в кафедральном соборе Вашингтона.

Ранее Маккейн заявил, что не знает, сколько еще проживет с опухолью мозга.