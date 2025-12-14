На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У берегов Антарктиды обнаружили морскую губку под названием «шар смерти»

Daily Mail: в Антарктиде нашли морскую губку, которая переваривает жертв заживо
true
true
true
close
Пресс-служба Альфа-Банка

Международная научная экспедиция у побережья Антарктиды обнаружила более 30 ранее неизвестных морских организмов, включая новый вид хищной губки с необычным строением и образом жизни. О находках сообщает издание Daily Mail.

Исследование проводилось в рамках программы Nippon Foundation–Nekton Ocean Census, запущенной в 2023 году для изучения слабо исследованных экосистем Южного океана. Одной из самых примечательных находок стал новый представитель рода хондрокладий — так называемых губок «пинг-понговых шариков».

Внешне этот организм напоминает скопление полупрозрачных пузырьков на тонких стеблях, однако на самом деле он является активным хищником. Поверхность губки покрыта микроскопическими крючками, с помощью которых она захватывает мелких ракообразных, обволакивает их и медленно высасывает питательные вещества. За необычный способ охоты ученые неофициально прозвали вид «шаром смерти». Губку зафиксировал дистанционно управляемый аппарат SuBastian на глубине 3601 метр в океанических желобах к востоку от острова Монтегю.

Помимо этого, экспедиция выявила новые виды многощетинковых червей с переливающимся покровом, ранее неизвестных ракообразных и морских звезд. Исследователям также впервые удалось получить видеокадры молодой особи колоссального кальмара и изучить уникальную экосистему под гигантским айсбергом, отколовшимся от ледника в Западной Антарктиде.

Ученые отмечают, что анализ собранных материалов только начинается: на данный момент обработано менее 30 процентов образцов. Тем не менее уже подтверждено существование как минимум 30 новых для науки видов, что подчеркивает, насколько мало изученной остается жизнь в глубинах Южного океана.

Ранее в Антарктиде обнаружили лед возрастом 6 миллионов лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами