Трамп 22 мая обсудит с лидером Южной Кореи переговоры с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп встретится 22 мая с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином и обсудит с ним свои предстоящие переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

«Президент Дональд Трамп примет президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Белом доме 22 мая 2018 года… Президент Трамп и президент Мун продолжат тесную координацию по развитию ситуации на Корейском полуострове после межкорейского саммита 27 апреля. Два лидера также обсудят предстоящую встречу президента Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что время и место встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном согласовано.