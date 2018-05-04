МИД: США перестали говорить об угрозе ИГ и не вспоминают про «Аль-Каиду»

Заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов заявил, что американская сторона пытается выставить иранское руководство и движение «Хезболла» большей угрозой, чем террористические группировки «Исламское государство» и «Аль-Каида», передает РИА «Новости».

«Американцы в последнее время перестали говорить, что ИГ - это главная угроза. То есть они не отрицают, когда им задаешь вопрос, что ИГ - это угроза, но они пытаются задвинуть эту тему на второй план. Про «Аль-Каиду» вообще не вспоминают, хотя, по нашим оценкам и по оценкам российских экспертов, «Аль-Каида» сейчас получает даже большее финансирование, чем ИГ… Так вот американцы ни про ИГ, ни про «Аль-Каиду» не говорят. Вот все, что их интересует. Это «Хезболла» и Иран», — сказал Феоктистов.

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Он, в частности, обратил внимание на то, что министр финансов США и координатор Госдепартамента по контртерроризму не говорили в своих последних выступлениях ничего про боевиков ИГ, называя при этом «Хезболлу» одной из наиболее опасных террористических организаций, а Иран — ее террористическим патроном.

Ранее сообщалось, что в МИД удивились контактам с США по линии борьбы с финансированием терроризма.

«Исламское государство» и «Аль-Каида» - террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.