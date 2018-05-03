The Guardian: Британия намерена использовать крупные саммиты для изоляции России

Великобритания намерена использовать крупные международные саммиты, запланированные на 2018 год, для усиления изоляции России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей МИД Британии.

По данным издания, дипломаты рассчитывают выработать всеобщую стратегию по борьбе с дезинформацией, которую якобы распространяет Россия.

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Кроме того, Британия хочет усилить позиции альянса против России, возникшего в международном сообществе после отравления Сергея Скрипаля.

Площадками, где будут обсуждаться меры по усилению давления на Россию, должны стать саммиты G7, G20, НАТО и Евросоюза.

Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что страны G7 создадут спецгруппу для изучения «пагубного поведения» России.