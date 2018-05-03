Глава МИД Ирана исключил возможность изменения или пересмотра ядерного соглашения

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранская сторона не будет вносить правки или пересматривать Совместный всеобъемлющий план действий. Об этом политик заявил в видеозаписи на своей странице в твиттере.

«Мы не будем ни привлекать внешних игроков к нашей безопасности, ни пересматривать или вносить поправки в соглашение, которое мы уже добросовестно выполнили», — сообщил Зариф.

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Министр также отметил, что американская сторона нарушала договоренности по соглашению, отговаривая других от ведения бизнеса с Тегераном.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что при выходе американской стороны из ядерной сделки по Ирану мир будет лишен одного из самых важных документов о нераспространении ядерного оружия.