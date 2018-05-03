Пашинян заявил о поддержке «кандидата от народа» на пост премьера правящей партией Армении

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В Армении лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что депутаты правящей Республиканской партии Армении выступят в поддержку кандидата от народа» на пост премьера страны. Об этом он сказал в видеозаписи на своей странице в фейсбуке.

«Сегодня (03.05) я встречался с Ваграмом Багдасаряном. Он подтвердил, что фракция РПА поддержит во время выборов премьер-министра кандидата от народа. Такое заявление и ранее было публично сделано, и при личной встречи он подтвердил эту позицию», — рассказал Пашинян.

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По его словам, необходимые подписи для его выдвижения на пост премьера страны уже собраны.

«Аппарат парламента занимается необходимым оформлением, думаю, что мое выдвижение уже свершившийся факт», — отметил Пашинян.

Ранее сообщалось, что лидер протестов в Армении Никол Пашинян будет вновь выдвинут на пост премьер-министра.