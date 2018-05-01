В МИД Франции призвали к детальному изучению данных Израиля по ядерной программе Ирана

В МИД Франции заявили о необходимости тщательного изучения информации израильского премьер-министра Нетаньяху, который обвинил иранскую сторону во лжи по поводу ядерной программы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Франция принимает к сведению информацию от премьер-министра Израиля о прошлой деятельности Ирана в ядерной области. Эту информацию следует изучить и оценить детально», — говорится в заявлении.

Ранее в Белом доме США заявили, что слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о наличии в Иране секретной ядерной программы совпадают с данными Соединенных Штатов.