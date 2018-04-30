Мэй назначила нового главу МВД Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Саджида Джавида новым министром внутренних дел страны. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным телеканала, Джавид стал первым главой МВД Британии арабского происхождения.

Как отмечается, с 2016 года он занимал пост министра по делам общин и местного самоуправления страны.

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Ранее министр внутренних дел Британии Эмбер Радд объяснила свой уход.

30 апреля Радд подала в отставку на фоне скандала.

Как отмечалось, СМИ узнали о существовании в министерстве документа с целевыми показателями по высылке иммигрантов.