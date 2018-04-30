Лидер протестов в Армении призвал на время отказаться от митингов
Лидер протестного движения Армени Никол Пашинян призвал своих сторонников 30 апреля на время прекратить акции гражданского неповиновения. Об этом он заявил на митинге, пишет «Sputnik Армения».
За последние 30 дней я 90% дня проводил на улице, в полях и лесах, на площадях. Сейчас наступила необходимость хотя бы полдня провести в кабинетных условиях. С утра у меня важная работа в парламенте, где я должен встретиться со всеми представителями фракций, чтобы к концу дня смог предоставить вам информацию о предстоящих выборах», — сказал Пашинян.
По его словам, он не сможет спокойно работать, когда в разных уголках страны продолжаются протесты.
«Прошу завтра на время прекратить любого вида акции гражданского неповиновения, чтобы у нас была возможность завершить начатое дело и закрепить победу», — добавил Пашинян.
Накануне в Ереване прошло очередное шествие протестующих.