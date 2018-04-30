Глава МИД Китая посетит КНДР

Министр иностранных дел Китая Ван И посетит КНДР в преддверии саммита между Северной Кореей и Соединенными Штатами. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на китайское министерство.

«Государственный советник Ван И посетит Северную Корею по приглашению северокорейского министра иностранных дел Ли Ён Хо», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что Ван И прибудет в Пхеньян 2 мая с однодневным визитом.

Ранее, 27 апреля, прошла встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Главы государств договорились подписать мирный договор в этом году и осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова.