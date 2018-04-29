Посольство: Россия все еще не имеет доступа к Скрипалям

Спустя почти два месяца со времени ЧП в Солсбери Россия по-прежнему не имеет доступа к пострадавшим российским гражданам, передает РИА «Новости» заявление посольства России в Лондоне.

«Четвертого мая будет два месяца со времени отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Россия по-прежнему не имеет доступа к российским гражданам и ничего о них не знает, что является грубым нарушением международного права», — говорится в комментарии посольства.

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Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у России есть, о чем рассказать по «делу Скрипалей».

Она добавила, что дело Скрипалей было нужно, чтобы оправдать нанесение США и Великобританией ударов по Сирии.