Врио премьера Армении отказался от переговоров с лидером оппозиции

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Исполняющий обязанности армянского премьера Карен Карапетян принял решение не участвовать в переговорах с лидером оппозиции Николом Пашиняном. Об этом в фейсбуке написал его пресс-секретарь Арам Араратян.

«И.о премьера считает, что переговоры, в которых одна сторона диктует повестку, а вторая повестку представить не может, не могут считаться переговорами», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что Карапетян считает, что требования переговоров перед камерами говорят о том, что они не нацелены на результат.

Ранее президент России Владимир Путин поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном, а лидер оппозиционного движения Никол Пашинян рассказал, что обсудил с президентом страны Арменом Саркисяном сложившуюся ситуацию.