В МИД заявили, что РФ не уступит освобожденные регионы в обмен на замороженные активы

Многие на Западе уже поняли, что на изъятие российских зарубежных активов Россия жестко ответит, при этом РФ не уступит освобожденные регионы в обмен на замороженные активы. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя статью Wall Street Journal, где говорилось о намерении ФРГ использовать активы РФ на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

«Активы на территории не меняются... Российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жесткий ответ. И многие это на Западе уже поняли. Жаль, что не все», — отметила она.

До этого Wall Street Journal писала, что Германия выступает против изъятия российских активов за рубежом, поскольку опасается, что такой шаг может спровоцировать новые иски против страны за преступления нацистов во времена Второй мировой войны.

Среди прочего отмечалось, что, по мнению властей ФРГ, замороженные российские активы должны быть оставлены в неприкосновенности, чтобы использовать их в качестве рычага на переговорах.

Ранее Евросоюз призвал власти РФ отменить решение по передаче некоторых активов.