В Армении лидер оппозиции обсудил с президентом ситуацию в стране

__is_photorep_included11729749: 1

В Армении лидер оппозиционного движения Никол Пашинян рассказал, что обсудил с президентом страны Арменом Саркисяном сложившуюся ситуацию. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Вчера вечером провел встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном. Обсудили сложившуюся в стране ситуацию и пути решения существующих проблем», — заявил Пашинян.

Реклама

Как отмечается, на встречу с лидером оппозиции Саркисян принес документ, который свидетельствует о том, что он не является британским гражданином с 2011 года, что могло бы стать препятствием для нахождения на посту президента страны.

Ранее президент России Владимир Путин поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном.