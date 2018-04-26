Путин утвердил основы пограничной политики России
Президент Рjccbb Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной пограничной политики страны. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые основы государственной пограничной политики Российской Федерации», — говорится в указе.
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Согласно документу, правительству поручено обеспечить реализацию основ государственной пограничной политики страны.
Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа над указом об увеличении расходов на социальную сферу завершается.