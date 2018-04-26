Путин утвердил основы пограничной политики России

Vasily Fedosenko/Reuters

Президент Рjccbb Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной пограничной политики страны. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые основы государственной пограничной политики Российской Федерации», — говорится в указе.

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Согласно документу, правительству поручено обеспечить реализацию основ государственной пограничной политики страны.

Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа над указом об увеличении расходов на социальную сферу завершается.