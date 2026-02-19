Двух человек достали из-под завалов после обрушения крыши на заводе Evolute

Двух человек, которые ранее вышли на связь со спасателями, извлекли из-под завалов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Поисковые работы продолжаются. Здание цеха обследуют с применением тепловизоров», — говорится в публикации.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на предприятии «Моторинвест» в Краснинском округе обрушилась крыша одного из цехов. На месте работают спасательные службы, главой округа Сергеем Поляковым организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Информацию об обрушении крыши подтвердили в областном управлении МЧС.

Также сообщается, что под завалами автомобильного завода после обрушения могут находиться еще 15 рабочих. В настоящее время на месте работают несколько бригад скорой помощи. Пострадавших, которых извлекли из-под обломков, передали медикам.

Ранее стало известно, что из-под завалов на заводе Evolute слышны человеческие крики.